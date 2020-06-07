Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России заболел коронавирусом
Раввин чувствует себя нормально. Фото: pixabay

Врачи считают, что его жизни ничего не угрожает.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара. Отмечается, что он заразился коронавирусом и на данный момент находится под наблюдением врачей. Специалисты не считают состояние опасным, так что есть надежда на скорое выздоровление Берла Лазара.

Напоминаем, что до этого были госпитализированы раввин московской синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 467,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – почти шесть тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Украине число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 27 тысячам.

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