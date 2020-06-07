Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка

Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Флаг США. Фото: Pixabay

Он рассказал, что все реже слышит о пациентах с положительными результатами тестов.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook. Он заявил, что в больнице, в которой трудится, практически не осталось пациентов с коронавирусом. Специалист удивлен, потому что кажется, будто инфекции никогда не существовало. Сейчас, заявил Пинелис, ситуация в Америке намного лучше, чем была в марте.

«Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьёт нормальная больничная жизнь»,

– добавил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число жертв коронавируса превысило 400 тысяч. Зараженных тем временем более чем 6,9 миллиона человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач коронавирус США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильно похудевшая Адель раскрыла секрет своей стройности
Панин прокомментировал свое поведение на похоронах Кокшенова
Пиар-директор Бари Алибасова отрицает новости об исчезновении артиста
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
В Невском районе мужчина украл фары
Врач рассказала, когда лучше всего рожать
В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна
Петербуржцы отправились купаться в парке Интернационалистов