Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка

Он рассказал, что все реже слышит о пациентах с положительными результатами тестов.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook. Он заявил, что в больнице, в которой трудится, практически не осталось пациентов с коронавирусом. Специалист удивлен, потому что кажется, будто инфекции никогда не существовало. Сейчас, заявил Пинелис, ситуация в Америке намного лучше, чем была в марте.

«Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьёт нормальная больничная жизнь»,

– добавил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число жертв коронавируса превысило 400 тысяч. Зараженных тем временем более чем 6,9 миллиона человек.