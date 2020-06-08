Следственный комитет начал проверку по факту избиения подростками 10-летнего мальчика в Парголово

"Взрослые" решили "проучить" ребенка за то, что он зашел на "их территорию". Фото: pixabay.com

"Взрослые" решили "проучить" ребенка за то, что он зашел на "их территорию". Фото: pixabay.com

В Петербурге начата доследственная проверка по факту размещения в ряде СМИ сведений об избиении подростками 10-летнего мальчика. Они набросились на ребенка на детской площадке.

Инцидент произошел вечером 7 июня. Возле одного из домов по улице Первого мая в поселке Парголово пятеро подростков напали на 10-летнего ребенка. Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказывается квалифицированная медпомощь.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юноши избили десятилетнего мальчика, вооружившись палками. В итоге пострадавший получил множество ударов по голове, кроме того, ему сломали левую руку.