В Лодейном Поле задержали подозреваемого в преступлениях 28-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство еще в 1992 году.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 1992 года подозреваемый в возрасте 17 лет отправился на дискотеку в Лодейном Поле, где встретил компанию знакомых. В ходе общения у молодого человека возник конфликт с одним из ребят, оба симпатизировали одной и той же девушке. Последняя предпочла оппонента подозреваемого.

Тогда юноша, дождавшись, пока пара покинет вечеринку, отправился за ними и ударил парня по затылку, после чего тот в бессознательном состоянии упал. Затем подозреваемый начал избивать девушку, а после того как и она упала без сознания, изнасиловал её. Посчитав обоих убитыми, молодой человек покинул место происшествия. К счастью, обоим пострадавшим успели оказать медицинскую помощь. Задержанный ленинградец дал признательные показания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово пятеро подростков избили десятилетнего мальчика.