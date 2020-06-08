В Ленобласти начали избавляться от нелегальной рекламы на обочинах

В Ленобласти начали избавляться от нелегальной рекламы на обочинах
Нелегальная реклама. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Дорожники открыли сезон борьбы рекламой, нелегально размещенной вдоль региональных трасс, сообщает ГКУ «Ленавтодор».

На сотнях рекламных плакатах в полосах отвода предлагают вкусно перекусить в заведениях или купить песок и щебень. Между тем, большие рекламные баннеры на обочинах вполне могут стать причинами аварии: фанерные щиты перекрывают видимость опасных поворотов и закрывают дорожные знаки. Некоторые коммерсанты предпочитают вешать рекламу на деревьях, усложняя работу дорожникам.

Кроме того, ветер может снести стоящие на обочине стационарные баннеры, что опять же может стать причиной ДТП.

В «Ленавтодоре» попросили жителей области и водителей сообщать о такой рекламе на телефон «горячей линии» — 8(812)251-42-84.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти стартуют общественные дорожные работы.

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