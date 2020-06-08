В Петербурге в «Никольских рядах» откроют новое общественное пространство

В Петербурге в &#171;Никольских рядах&#187; откроют новое общественное пространство
Внутренний двор "Никольских рядов". Фото: пресс-служба АО "Никольские ряды"

Новое общественное пространство откроют во внутреннем дворе «Никольских рядов» на Садовой улице.

Как сообщает РБК, ссылаясь на источник, реализацией проекта займется компания Ales Capital совместно с Miles&Yards. Последняя создала «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

Внутренний двор торгового здания «Никольские ряды» превратят в площадку для досуговых мероприятий, также там откроют кафе. Издание отмечает, что проект начнут воплощать в жизнь только после снятия карантинных ограничений.

Гендиректор «Никольских рядов» Владислав Юрковский рассказал, что все желающие смогут посетить внутренний двор, площадь которого составляет более 7 ты. кв.м., уже этим летом. На территории пространства уже установили уличную мебель.

Кроме того, там поставят сцену с экраном, где будут транслироваться концерты, спортивные матчи и лекции.

На втором этапе будут обновлять облик внутреннего двора «Никольских рядов», подрядчика выберут на архитектурном конкурсе. Юрковский добавил, что в будущем здесь могут появиться новые арендаторы — рестораны, кафе и выставочные пространства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрылось креативное пространство «Ткачи».

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