В Петербурге в «Никольских рядах» откроют новое общественное пространство

Новое общественное пространство откроют во внутреннем дворе «Никольских рядов» на Садовой улице.

Как сообщает РБК, ссылаясь на источник, реализацией проекта займется компания Ales Capital совместно с Miles&Yards. Последняя создала «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

Внутренний двор торгового здания «Никольские ряды» превратят в площадку для досуговых мероприятий, также там откроют кафе. Издание отмечает, что проект начнут воплощать в жизнь только после снятия карантинных ограничений.

Гендиректор «Никольских рядов» Владислав Юрковский рассказал, что все желающие смогут посетить внутренний двор, площадь которого составляет более 7 ты. кв.м., уже этим летом. На территории пространства уже установили уличную мебель.

Кроме того, там поставят сцену с экраном, где будут транслироваться концерты, спортивные матчи и лекции.

На втором этапе будут обновлять облик внутреннего двора «Никольских рядов», подрядчика выберут на архитектурном конкурсе. Юрковский добавил, что в будущем здесь могут появиться новые арендаторы — рестораны, кафе и выставочные пространства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрылось креативное пространство «Ткачи».