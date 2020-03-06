В Петербурге закрылось креативное пространство «Ткачи»

В Северной столице прекратило работу одной из крупнейших креативных пространств «Ткачи», располагавшееся на набережной Обводного канала, 60.

Печальную новость представители пространства сообщили на официальной странице «Ткачей» в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 6 марта. Причины закрытия знакового петербургского места не сообщаются, однако Собака.ru рассказывает, что творческий кластер перешел во владение сети бизнес-центров «Сенатор».

Креативное пространство просуществовало в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова в течение десяти лет, оно открылось в 2010 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сахарные предприятия в Башкирии, Татарстане и Тульской области оказались под угрозой закрытия. Причиной тому — слишком низкие цены на их продукцию.