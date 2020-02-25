В России три сахарных завода оказались под угрозой закрытия

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Речь идет о Мелеузовском, Нурлатском и Товарковском заводах в Башкирии, Татарстане и Тульской области.

По данным Союзсахара, указанные заводы не будут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года из-за низких цен на сахар.

Как сообщили «Ведомости», о соответствующих планах сообщили группы «Агро-инвест» и «Продимекс». Товарковский завод, принадлежащий структуре Россельхозбанка, решил остановить работу из-за отрицательного финансового результата. Также сообщается о возможной продаже завода.

Заводы за сезон 2019-2020 переработали порядка миллиона тонн сахарной свеклы. На них приходится 2 процента производства сахара в стране.

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, уровень цен на сахар в последние три года не дает поддерживать необходимый уровень рентабельности.

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