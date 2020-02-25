В России взлетят цены на бытовую технику и одежду

В России взлетят цены на бытовую технику и одежду
Бытовая техника. Фото: Pixabay

Россиян предупредили, что в следующем году могут подорожать бытовая техника, электроника, обувь и одежда.

По словам главы комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексея Федорова, цены на бытовую технику могут вырасти как минимум на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, одежду и обувь — на 2-5%.

Как сообщили «Известия», соответствующий прогноз специалист составил после изучения мнения 800 ритейлеров.

Федоров отметил, что грань между продавцами и производителями давно стерта, и первые сами производят товар. Он также рассказал, что повышение цен производителями будет связано с включением ими в стоимость товаров расходов на утилизацию. В противном случае производители должны уплатить экосбор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что власти Китая заявили о создании вакцины против коронавируса.

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В России взлетят цены на бытовую технику и одежду
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