В Адмиралтейском районе мужчина ударил соседку по лицу

Ранним утром 6 июня в коммунальной квартире на Большой Подьяческой улице произошел конфликт между двумя семьями, в ходе которого мужчина ударил свою соседку.

Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший Адмиралтейский район, заметил убегающую куда-то женщину и преследовавшего её мужчину и правоохранители решили вмешаться в происходящее. Выяснилось, что гражданин одной из среднеазиатских республик в ходе ссоре ударил по лицу свою соседку.

После этого женщина, испугавшись, выбежала на улицу, а злоумышленник погнался за ней. В этот момент происходящее взяли под контроль росгвардейцы, которые задержали нарушителя. В связи с тем, что в ходе задержания мужчина продолжал вести себя агрессивно, стражам порядка пришлось применить физическую силу и наручники. Он доставлен в отделение полиции, а женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

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