В Янино-1 задержали мужчину который повредил иномарку и угрожал владельцу машины

В поселке Янино-1 в Ленинградской области вечером 7 июня задержали мужчину, который пнул чужую машину, а затем стал угрожать её владельцу.

Возле одного из домов на Оранжевой улице в поселке Янино-1 произошел конфликт между водителем и пешеходом. Последний, в результате ожесточенной дискуссии, пнул автомобиль «Hyundai Solaris» и повредил боковое зеркало легковушки, а затем стал угрожать водителю расправой.

За помощью к правоохранительным органам обратился консьерж-очевидец, который нажал тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Злоумышленника задержали, а впоследствии выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.