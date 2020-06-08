В Янино-1 задержали мужчину который повредил иномарку и угрожал владельцу машины

В Янино-1 задержали мужчину который повредил иномарку и угрожал владельцу машины
Злоумышленника передали полиции. Фото: Baltphoto

В поселке Янино-1 в Ленинградской области вечером 7 июня задержали мужчину, который пнул чужую машину, а затем стал угрожать её владельцу.

Возле одного из домов на Оранжевой улице в поселке Янино-1 произошел конфликт между водителем и пешеходом. Последний, в результате ожесточенной дискуссии, пнул автомобиль «Hyundai Solaris» и повредил боковое зеркало легковушки, а затем стал угрожать водителю расправой.

За помощью к правоохранительным органам обратился консьерж-очевидец, который нажал тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Злоумышленника задержали, а впоследствии выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга нетрезвая девушка повредила несколько автомобилей.
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