В Красногвардейском районе нетрезвая девушка разгромила пять машин

В Красногвардейском районе задержали петербурженку, которая из хулиганских побуждений повредила пять автомобилей на улице Стасовой.

Ранним утром 8 июня, в 5:55, наряд вневедомственной охраны, патрулировавший территорию Красногвардейского района Санкт-Петербурга, задержал нетрезвую местную жительницу, которая повредила пять машин на улице Стасовой. Девушка без всякой мотивации громила автомобили: помяла двери пинком у двух из них, двум другим разбила стекла, а у еще одной оторвала номерной знак.

Нарушительницу передали полиции для дальнейших разбирательств. Сумма нанесенного девушкой ущерба устанавливается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга, на улице Восстания, двое грабителей-рецидивистов отняли у 17-летнего подростка поясную сумку с банковскими картами и дорогими наушниками.