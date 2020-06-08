Во вторник Ленобласть ждет 30-градусная жара и грозы

Жаркая погода пока не планирует покидать Ленинградскую область: во вторник будет до +30 градусов. Вместе с тем в регионе пройдут ливни и грозы.

Согласно информации пресс-службы главка МЧС по Ленобласти, грядущей ночью, 9 июня, температура в области будет колебаться от +13 до +18 градусов. Днем воздух на улице прогреется до +30 градусов. На западе региона, ближе к Финскому заливу, температура может составить до +22.

Ветер в течение дня будет переменным, от двух до семи метров в секунду. Днем местами пройдут грозы, во время которых скорость ветра увеличится до 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начали избавляться от нелегальной рекламы на обочинах. Дорожники открыли сезон борьбы рекламой, нелегально размещенной вдоль региональных трасс, сообщает ГКУ «Ленавтодор».