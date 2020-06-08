Во вторник Ленобласть ждет 30-градусная жара и грозы

Во вторник Ленобласть ждет 30-градусная жара и грозы
Жара. Фото: Pixabay

Жаркая погода пока не планирует покидать Ленинградскую область: во вторник будет до +30 градусов. Вместе с тем в регионе пройдут ливни и грозы.

Согласно информации пресс-службы главка МЧС по Ленобласти, грядущей ночью, 9 июня, температура в области будет колебаться от +13 до +18 градусов. Днем воздух на улице прогреется до +30 градусов. На западе региона, ближе к Финскому заливу, температура может составить до +22.

Ветер в течение дня будет переменным, от двух до семи метров в секунду. Днем местами пройдут грозы, во время которых скорость ветра увеличится до 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начали избавляться от нелегальной рекламы на обочинах. Дорожники открыли сезон борьбы рекламой, нелегально размещенной вдоль региональных трасс, сообщает ГКУ «Ленавтодор».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жара ленобласть погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи проверяют гибель рабочего на стройке станции метро «Горный ...
Во вторник Ленобласть ждет 30-градусная жара и грозы
Ученые в Петербурге начали тестировать вакцину-йогурт для иммунитета к COVID-19
Российского диджея задержали в Германии по запросу США
Три миллиона жителей Петербурга пользуются социальными услугами
В России предложили ввести почасовую оплату труда
В России вдвое вырастет пособие на детей до полутора лет
На Будапештской улице у курьера доставки еды украли велосипед