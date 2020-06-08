Аэропорт Пулково изменит режим работы с 11 июня

Петербургский аэропорт Пулково вносит изменения в режим работы, увеличив время обслуживания на два часа.

Воздушная гавань Петербурга ввела ограничения, когда в городе началась пандемия коронавируса, — были отменены ночные рейсы из-за их невостребованности. Сейчас Пулково продолжает работать в сокращенном режиме, лишь увеличив рабочее время на два часа.

Управляющая компания аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» продлила сокращенный режим работы аэровокзала до 30 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Так, до 10 июня аэропорт будет работать с восьми утра до полуночи. А уже с 11 числа Пулково начнет обслуживать рейсы с шести утра до полуночи. Пассажиры смогут попасть в терминал с четырех утра, а закрываться он будет в час ночи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плохая погода помешала самолетам приземлиться в Пулково.