Плохая погода помешала самолетам приземлиться в Пулково

Самолеты кружили над петербургским аэропортом Пулково минувшей ночью, 7 июня. Причиной стали погодные условия.

Согласно данным сервиса FlightRadar, туман задержал посадку не менее пяти пассажирских самолетов, среди которых были лайнеры их Ухты, Екатеринбурга, Симферополя и Архангельска.

Воздушные судна дожидались разрешения на посадку, барражируя в небе над петербургским аэропортом. Все обошлось благополучно — все самолеты успешно приземлились.

Экипаж одного из лайнеров решил направить самолет на московский аэродром в Шереметьево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково ждут самолет с россиянами из Узбекистана. На борту самолета из Узбекистана, в частности, будут 33 путешественника, проживающие в городе и области.