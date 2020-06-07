В Пулково ждут самолет с россиянами из Узбекистана

В Пулково ждут самолет с россиянами из Узбекистана
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Петербургский аэропорт Пулково встретит вывозной рейс с россиянами из Узбекистана. На родину вернутся жители Петербурга и Ленобласти.

Как сообщили в Смольном, на борту самолета из Узбекистана, в частности, будут 33 путешественника, проживающие в городе и области. В Пулково их встретят сотрудники управления Роспотребнадзора.

Пассажирам измерят температуру и сделают им тесты на коронавирус. Также они получат предписание на двухнедельный карантин.

После этого жителей Северной столицы и Ленобласти развезут по домам на специальных автобусах в сопровождении правоохранителей. Жителей соседних регионов и тех, кому негде самоизолироваться, доставят в обсерватор, где они проведут ближайшие 14 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково стал первым в Европе по качеству обслуживания пассажиров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вывозной рейс новости спб пулково узбекистан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково ждут самолет с россиянами из Узбекистана
Врачи рассказали, как нужно питаться в жаркую погоду
Названы десять самых защищенных от COVID-19 стран
Российские колледжи должны открыть двери с 1 сентября
На Украине число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 27 тысячам
Еще 51 житель Ленобласти заразился коронавирусом
Синоптики предупредили россиян о «капризной» погоде летом
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на АЗС