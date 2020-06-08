На Петроградском острове обновляют уличное освещение

На Петроградском острове обновляют уличное освещение
Обновление освещения на Петроградке. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Специалисты «Ленсвета» продолжают работы по реконструкции и капремонту уличного освещения в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет», сети электроснабжения и светильники меняют на улицах Ижорская, Дивенская, Подрезова, Подковырова, Полозова, Ждановская и на Чкаловском проспекте. В скором времени начнутся работы на улице Провиантская.

Сейчас на Ижорской и Дивенской меняют неизолированный провод на самонесущий изолированный. А на Чкаловском проспекте, улицах Подрезова, Подковырова, Полозова и Ждановской завершается монтаж растяжек, на которых крепятся подвесные светильники.

В итоге на улицах Петроградки будут обновлены 10 км сетей электроснабжения с размещением почти 260 светильников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицах Петербурга обновили более 9 тысяч фонарей.

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