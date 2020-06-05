На улицах Петербурга обновили более 9 тысяч фонарей

На улицах Петербурга обновили более 9 тысяч фонарей
Петербургские фонари. Фото: СПб ГУП "Ленсвет"

За два последних месяца специалисты «Ленсвета» привели в порядок более девяти тысяч фонарей на улицах Петербурга. Светильники помыли, покрасили и очистили от реклам и объявлений.

Как сообщили в Смольном, всего в Петербурге планируется почистить 27 тысяч уличных светильников. За апрель и май сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» обновили фонари на 137 улицах, а также на территории трех дворов, 11 садов и парков.

Прежний облик вернули опорам на Петровской и Петроградской набережных, Дворцовой и Кировской площадях, на Малой Садовой улице и на других адресах.

За это время специалисты помыли 9,1 тыс. фонарей и покрасили 2,1 тыс. опор. Грязь смывают напором воды. На скорость работы влияют сложность декоративных элементов и погодные условия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что светильники с ртутными лампами пропадут с улиц Петербурга.

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