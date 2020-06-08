Власти Петербурга готовятся к снятию ограничений

Власти Петербурга готовятся к снятию ограничений
Беглов просит быть осторожными. Фото: Baltphoto

Для начала нужно обсудить план действий.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире Радио России – Санкт-Петербург. Он заявил, что власти готовят поэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Его представят гражданам уже в ближайшее время. При этом Беглов понимает, что поступать нужно крайне осторожно, чтобы не навредить.

«На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зале не более 400 квадратных метров»,

— напомнил губернатор.

При этом врачи все еще трудятся на износ, чтобы спасать граждан от инфекции. Петербуржцы должны осознавать опасность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые случаи коронавируса подтвердили в восьми районах Ленобласти.

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