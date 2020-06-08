Новые случаи коронавируса подтвердили в восьми районах Ленобласти

В Ленинградской области подтвердили еще 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.

Согласно данным местного управления Роспотребнадзора на понедельник, 8 июня, на сегодняшний день общее число зараженных в регионе составляет 3238 человек. Выписались из больниц после выздоровления 2221 человек. Летальных исходов насчитывается 18.

Новые случаи инфицирования обнаружили в следующих районах 47 региона: Волосовский (Беседа, Большая Вруда), Выборгский (Выборг, Светогорск, поселок Сосновый Бор, Цвелодубово), Гатчинский (Гатчина, Выркино, Вырица, Коммунар, Елизаветино, Новый Учхоз, Новый Свет, Куровицы, Сяськелево, Тяглино), Приозерском (Сосново, Кузнечное, Солнечное, Мичуринское), Сланцевском (Сланцы, Загривье), Тихвинском (Тихвин, Пашозеро), Тосненском (Федоровское), а также в Киришах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть потратит 50 млн рублей на лекарства для лечения коронавируса.