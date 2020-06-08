Половине россиян угрожает увольнение из-за пандемии

В первую очередь пострадают самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем пишет РБК. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что примерно половина работающих россиян может быть уволена в связи с пандемией коронавируса. Под ударом в первую очередь самозанятые и индивидуальные предприниматели. Также без работы останутся граждане, которые работали в пострадавших от ограничений отраслей. Это транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения.

Напоминаем, что в первые месяцы 2020 года Санкт-Петербург мог похвастаться самым низким уровнем безработицы. В России же на данный момент, согласно официальной статистике, почти два миллиона безработных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин распорядился увеличить пособие по безработице. Таким образом, с мая по октябрь текущего года минимальный размер пособия по безработице составит 4,5 тыс. рублей.