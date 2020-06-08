Евгений Ройзман прокомментировал новость о заражении коронавирусом

Он заявил, что старался соблюдать все меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал на своей странице в Facebook. Он написал, что действительно заразился коронавирусом. При этом политик подчеркнул, что соблюдал все меры предосторожности и старался не контактировать с посторонними людьми. Также Ройзман опроверг информацию о том, что он якобы посещал книжный фестиваль в Москве без средств индивидуальной защиты. Экс-мэр Екатеринбурга уверяет, что в столице он не был.

Напоминаем, что ряд Telegram-каналов писали, что Ройзман, уже болея коронавирусом, съездил на массовое мероприятие. Он якобы чувствовал недомогание, но проигнорировал сигналы организма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин считает, что Россия готова к открытию туристического сезона. Граждане в первую очередь смогут путешествовать внутри страны.