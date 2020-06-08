Ученые рассказали о том,что коронавирус заражает поверхности

Они уверяют, что можно легко заболеть после контакта предметом, который трогал зараженный.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Journal of Hospital Infection. Эксперты считают, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем, но также он распространяется через контактный способ, то есть через прикосновение к поверхностям.

Оказывается, инфекция, попадая на предметы, может спустя время охватывать новые территории. Получается, что очень важно дезинфицировать все поверхности, чтобы случайно не заразиться. Ученые напомнили также о важности мытья рук.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Ройзман прокомментировал новость о заражении коронавирусом. Он заявил, что старался соблюдать все меры предосторожности.