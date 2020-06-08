Стало известно о ДТП с участием актера Михаила Ефремова

По предварительным данным, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники. Все случилось рядом со Смоленской площадью в Москве – там столкнулись Jeep Cherokee и Lada. За рулем одного из автомобилей сидел актер Михаил Ефремов, есть информация, согласно которой он был пьян. В аварии пострадал один человек – кто это и в каком состоянии находится не разглашается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Официально данные не комментируют. К слову, это не первый индцидент, связанный с артистом и алкоголем. Напоминаем, что в начале марта актер хотел улететь из Санкт-Петербурга и Ригу, но его сняли с рейса из-за алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Ефремова заверила, что он не был пьян в Пулково.