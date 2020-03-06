Жена Ефремова заверила, что он не был пьян в Пулково

Жена Ефремова заверила, что он не был пьян в Пулково
Ефремов лишь притворялся пьяным. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Супруга актера объяснила его поведение в аэропорту.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала поведение супруга в петербургском аэропорту. Он лишь изображал пьяного, уверяет женщина, и у него хорошо получилось, раз все в это поверили. Ефремов хотел повеселить сотрудников Пулково, а в итоге его не пустили на борт.

Напоминаем, что в эту пятницу актер хотел улететь из Санкт-Петербурга и Ригу, но его сняли с рейса из-за алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый самолет Airbus A350 «Аэрофлота» прибыл в Пулково. Он является единственным воздушным судном данного типа в парке российских авиаперевозчиков.

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