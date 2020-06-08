В ВОЗ рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Зараженных зарегистрировано почти 7 миллионов.

Об этом стало известно 8 июня. Обо всем сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что экспертов пугает то, что ситуация с коронавирусом в мире не улучшается, а становится только хуже. Уже сейчас заболели семь миллионов человек, из них скончались 400 тысяч. В последнее время каждый день количество заболевших увеличивается примерно на сто тысяч.

Чаще всего пациенты с коронавирусом проживают в Америке и Южной Америке – это 75% от общей цифры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Ройзман прокомментировал новость о заражении коронавирусом. При этом политик подчеркнул, что соблюдал все меры предосторожности и старался не контактировать с посторонними людьми. Также Ройзман опроверг информацию о том, что он якобы посещал книжный фестиваль в Москве без средств индивидуальной защиты.