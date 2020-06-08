Эксперты просят россиян соблюдать масочный режим

Они отмечают, что после снятия ограничений может увеличится количество заболевших.

Об этом стало известно 8 июня. Обо всем сообщила официальный представитель организации Мелита Вуйнович, пишет ТАСС. Она отметила, что в России начинают ослаблять введенные меры ограничения, а это может повлечь за собой увеличение количества зараженных. Чтобы такого не произошло, граждане должны соблюдать масочный режим и помнить о мерах предосторожности. Важно также, чтобы система здравоохранения была готова к любому исходу событий и реагировала на все изменения в статистике.

Напоминаем, что в Москве уже в этот вторник будет снят режим самоизоляции, отменена пропускная система и график прогулок. То есть граждане смогут вернуться к своей привычной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин считает, что Россия готова к открытию туристического сезона. В России потенциал отрасли высокий, так как граждане хотят путешествовать по родным просторам. Такой расклад станет еще актуальнее в ближайшее время, ведь люди до какого-то времени не смогут покинуть Россию.