В Москве коронавирус за сутки унес жизни 59 пациентов

В Москве коронавирус за сутки унес жизни 59 пациентов
Коронавирус уносит жизни. Фото: pixabay

Общее число скончавшихся из-за инфекции достигло 3029.

Об этом стало известно 8 июня. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. В Москве за прошедшие сутки умерли 59 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус и пневмония. Таким образом, количество скончавшихся от инфекции в столице перевалило за три тысячи.

Напоминаем, что в России с начала пандемии зарегистрировано почти полмиллиона случаев заражения, выздороветь смогла почти половина из них. К слову, в ближайшее время в столице будет отменен обязательный режим самоизоляции – граждане смогут свободно передвигаться по городу, помня о мерах предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Ройзман прокомментировал новость о заражении коронавирусом. Также Ройзман опроверг информацию о том, что он якобы посещал книжный фестиваль в Москве без средств индивидуальной защиты. Экс-мэр Екатеринбурга уверяет, что в столице он не был.

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