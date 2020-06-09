Канделаки прокомментировала ДТП с Ефремовым

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова. Она отметила, что ей, что «блистательный артист убивает себя».

Телеведущая назвала актера «героем криминальной хроники». Она добавила, что ей жаль пострадавшего в ДТП человека. Она надеется, что врачи смогут спасти его жизнь.

«Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок», — написала она в Telegram.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.