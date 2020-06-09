Михаил Ефремов признал свою вину после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов признал вину после аварии в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Водитель скончался в больнице.

Как сообщили «РИА Новости», ссылаясь на адвоката актера, Ефремов «говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП». Адвокат указал, что такие показания актер давал еще в день дорожного инцидента.

Напомним, трагическое ДТП случилось вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и врезался в ВАЗ. Позже выяснилось, что актер сел за руль в нетрезвом виде. по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сегодня утром появилась информация, что пострадавший водитель скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после трагической аварии Ефремову грозит до двенадцати лет тюрьмы.