В Зеленогорске осудили виновника смертельного ДТП на Приморском шоссе, он управлял машиной под наркотиками

Прокуратура Курортного района поддержала обвинение в отношении петербуржца, который стал виновником смертельного ДТП, сев за руль в состоянии наркотического опьянения.

Трагический инцидент произошел в сентябре 2018 года на перекрестке Приморского шоссе и Красноармейской улицы в Зеленогорске. Автомобилист стал поворачивать налево, не убедившись в том, что движение свободно. В результате он столкнулся с мотовездеходом, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

Зеленогорский районный суд признал виновным инициатора столкновения и приговорил его к 3,5 годам колонии-поселения, а также трёхлетнему лишению прав и возможности управлять транспортными средствами. Кроме того, преступнику придется выплатить 1,5 миллиона рублей моральной компенсации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга, который зарезал в подъезде мужчину, посадили на 11 лет.