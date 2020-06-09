Крым отменяет двухнедельный карантин для приезжих с 15 июня

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что с 15 июня на территории полуострова перестает действовать обязательна 14-дневная обсервация для приезжих из других регионов страны.
Соответствующее постановление должно появиться на сайте правительства республики во вторник, 9 июня. В документе также прописано, какие сферы деятельности ждут изменения с 15 июня. Отметим, что для приезжающих из-за рубежа, в том числе, из Украины, все еще останется действительной двухнедельная самоизоляция.
Аксенов также подчеркнул, что в аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожном вокзале по-прежнему будут проверять температуру и отслеживать симптомы ОРВИ. Койко-места в обсерваторах останутся прежними, как и меры поддержки отраслей, сотрудники которых работают в условиях пандемии.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июня в Крыму также стартует курортный сезон.