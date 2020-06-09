Беглов рассказал о подготовке Дворцовой площади к параду Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, как город будет готовиться к параду Победы на Дворцовой площади.
Градоначальник рассказал в интервью ТАСС, что в рамках подготовки к параду, в частности, будет продезинфицирована Дворцовая площадь, трибуны и военная техника. Этим займутся силы Западного военного округа.
Гостей мероприятия рассадят по местам с учетом социальной дистанции. Для избежания очередей будет увеличено время прохода на трибуны перед началом парада.
«Доступ граждан на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт», — заявил Беглов.
По словам губернатора, всех приглашенных и специалистов, обслуживающих парад, обеспечат средствами индивидуальной защиты, чтобы исключить риски заражения.
Он также добавил, что все военнослужащие, участвующие в параде, также используют средства индивидуальной защиты на репетициях.
Напомним, парад Победы в этом году перенесен на 24 июня.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники Парада Победы ежедневно проходят строевым шагом более 7,5 километров для участия в торжестве.