Беглов рассказал о подготовке Дворцовой площади к параду Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, как город будет готовиться к параду Победы на Дворцовой площади.

Градоначальник рассказал в интервью ТАСС, что в рамках подготовки к параду, в частности, будет продезинфицирована Дворцовая площадь, трибуны и военная техника. Этим займутся силы Западного военного округа.

Гостей мероприятия рассадят по местам с учетом социальной дистанции. Для избежания очередей будет увеличено время прохода на трибуны перед началом парада.

«Доступ граждан на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт», — заявил Беглов.

По словам губернатора, всех приглашенных и специалистов, обслуживающих парад, обеспечат средствами индивидуальной защиты, чтобы исключить риски заражения.

Он также добавил, что все военнослужащие, участвующие в параде, также используют средства индивидуальной защиты на репетициях.

Напомним, парад Победы в этом году перенесен на 24 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники Парада Победы ежедневно проходят строевым шагом более 7,5 километров для участия в торжестве.