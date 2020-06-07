В ЗВО рассказали по подготовке военных к участию в Параде Победы в Петербурге

Военнослужащие Западного военного округа ежедневно тренируются для участия в мероприятии.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО, участники Парада Победы ежедневно проходят строевым шагом более 7,5 километров для участия в торжестве, которое пройдет 24 июня на Дворцовой площади.
Они ежедневно на протяжение 4-5 часов совершенствуют строевые навыки в составе парадных расчетов. Во время занятий военные оттачивают навыки в движении строевым шагом, выдерживании интервалов и дистанций, а также равнения в строю на месте и в движении.
При прохождении военного парада на Дворцовой им предстоит пройти чеканным шагом более 300 метров.
На параде ЗВО будет представлять более 100 военных и около 50 единиц техники, включая танки, зенитные ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военных обеспечат новейшими автоматами АК-12 на Параде Победы в Петербурге.