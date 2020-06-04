Военных обеспечат новейшими автоматами АК-12 на Параде Победы в Петербурге

Военнослужащих ЗВО, которые будут участвовать в Параде Победы в Петербурге, вооружат новейшими автоматами Калашникова АК-12.

Военные уже приступили к практическим занятиям по совершенствованию строевых приемов с новыми автоматами. Участники парада ежедневно чистят и обслуживают оружие перед его сдачей на хранение, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В этом году общевойсковая армия ЗВО получила около 17, тысяч автоматов АК-12.

В ЗВО отметили, что эти автоматы оснащены комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом, позволяющим вести огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 метров и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные начали готовиться к Параду Победы в Петербурге.