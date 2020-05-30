Военные начали готовиться к Параду Победы в Петербурге

Военные начали готовиться к Параду Победы в Петербурге
Парад Победы в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Парад Победы в Петербурге пройдет при участии почти пяти тысяч военнослужащих.

Военнослужащие ЗВО приступили к подготовке к Параду Победы, который состоится в Северной столице 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Мероприятие проведут в центре Петербурга — на Дворцовой площади. В военном параде будет задействовано 4,8 тысяч военнослужащих.

На данный момент военные тренируются в местах постоянной дислокации. Уже ближе к дню проведения парада они приступят к репетициям на Дворцовой площади.

В ЗВО отметили, что всех военнослужащие, участвующие в подготовке парада, будут протестированы на коронавирус. Они смогут принять участие в параде только при наличии отрицательного результата теста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные обработают самолеты и аэродромы Ленобласти, задействованные в подготовке Парадов Победы.

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