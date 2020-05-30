Военные обработают самолеты и аэродромы Ленобласти, задействованные в подготовке Парадов Победы

Дезинфекцией самолетов и аэродромов, задействованных в подготовке Парадов Победы, займутся военнослужащие Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, военные приступили к обработке объектов и территорий аэродромов в Ленинградской области. Будут продезинфицированы здания, ангары, стоянки военной техники, дорожки, а также внутренние помещения, такие как: столовые, места отдыха, медпункты, диспетчерские и мастерские.

Военные также проведут спецобработку всей воздушной и наземной техники.

Всего будет обработано свыше 80 тыс. кв.м. помещений и территорий аэродромов. Мероприятия по обработке проводятся в преддверии авиационного парада в честь 75-летия Победы в ВОВ, который состоится 24 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные обработают мемориалы в Петербурге и Ленобласти.