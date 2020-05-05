Военные обработают мемориалы в Петербурге и Ленобласти

Военнослужащие Западного военного округа проведут несколько десятков мероприятий по спецобработке в местах отдания воинских почестей, сообщили в пресс-службе ЗВО.
Более 30 мероприятий по дезинфекции проведут в местах возложений цветов и отдания воинских почестей на территории Петербурга и Ленобласти.
Военные в средствах индивидуальной защиты с применением спецмашин и войсковых комплектов обработают места построения для оркестра и знаменных групп, подъездов и территории мемориалов, воинских захоронений и памятников воинам ВОВ.
На сегодняшний день проведена спецобработка более трех тысяч квадратных метров территории мемориалов во Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Выборгском и Сертоловском районах области.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащие проводят спецобработку зданий полиции в Петербурге.