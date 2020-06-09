Председатели двух комитетов Петербурга покинули городское правительство

В Петербурге состав правительства покидают глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление, оно опубликовано на сайте администрации Петербурга. Об этом стало известно 8 июня.

Капитанов и Григорьев покинули городское правительство во вторник, 9 июня. После их ухода в Смольном остались 11 вице-губернаторов, представитель главы города в Законодательном собрании Петербурга Юрий Шестериков и сам Александр Беглов.

Стоит отметить, что Капитанов получил должность в правительстве в сентябре прошлого года, а Григорьев работал в Смольном с 2009 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главой комитета по развитию туризма в Петербурге назначен Сергей Корнеев.