Председатели двух комитетов Петербурга покинули городское правительство

Председатели двух комитетов Петербурга покинули городское правительство
Олег Капитанов. Фото: vk.com/Олег Капитанов

В Петербурге состав правительства покидают глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление, оно опубликовано на сайте администрации Петербурга. Об этом стало известно 8 июня.

Капитанов и Григорьев покинули городское правительство во вторник, 9 июня. После их ухода в Смольном остались 11 вице-губернаторов, представитель главы города в Законодательном собрании Петербурга Юрий Шестериков и сам Александр Беглов.

Стоит отметить, что Капитанов получил должность в правительстве в сентябре прошлого года, а Григорьев работал в Смольном с 2009 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главой комитета по развитию туризма в Петербурге назначен Сергей Корнеев.

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