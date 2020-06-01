Главой комитета по развитию туризма в Петербурге назначен Сергей Корнеев

Корнеев приступит к работе со 2 июня. Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Корнеев приступит к работе со 2 июня. Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Новым председателем комитета по развитию туризма Северной столицы станет экс-замглавы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

В понедельник, 1 июня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение, согласно которому должность главы городского комитета по развитию туризма переходит к Сергею Корнееву. Об этом сегодня уведомили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Корнеев приступит к исполнению обязанностей с завтрашнего дня, 2 июня. Его предшественник, Евгений Панкевич, согласно тексту распоряжение, освобожден от поста главы ведомства. Каким будет его дальнейший карьерный путь, неизвестно. Напомним, что Корнеев до назначения работал заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что академик Эдуард Айламазян стал советником губернатора Беглова.