Советником Беглова назначен Академик РАН Эдуард Айламазян

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 17 апреля.

Айламазян будет выполнять свои обязанности на общественных началах. В его зоне ответственности будут вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии. В условиях активного распространения коронавируса, главное задачей для академика в первую очередь будет организация работы родильных домов. Уже в настоящее время Айламазян проводит посещения всех родильных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В период с 1988 года по 2018, Эдуард Айламазян являлся директором Института акушерства и гинекологии имени Отта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роддом №16 в Купчино открылся после карантина. Ранее там был обнаружен случай коронавирусной инфекции у пациентки. В данный момент учреждение работает в прежнем режиме.