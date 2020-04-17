Роддом №16 в Купчино открылся после карантина

Роддом №16 в Купчино открылся после карантина
Роддом открылся после карантина. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга открывается родильный дом №15, который ранее закрыли на карантин из-за случая заражения коронавирусом среди пациенток.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, молодая женщина на 28-й неделе беременности была переведена из роддома в Боткинскую больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. После этого роддом приостановил прием пациентов, а медперсонал изолировался в отделениях. Каждого в роддоме проверили на коронавирус.

Спустя две недели, 16 апреля, помещения роддома №16 продезинфицировали, а сегодня, 17 апреля, роддом возобновил прием пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодых мам отправили на карантин из-за коронавируса в роддоме на Тамбасова.

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