Роддом №16 в Купчино открылся после карантина

Во Фрунзенском районе Петербурга открывается родильный дом №15, который ранее закрыли на карантин из-за случая заражения коронавирусом среди пациенток.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, молодая женщина на 28-й неделе беременности была переведена из роддома в Боткинскую больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. После этого роддом приостановил прием пациентов, а медперсонал изолировался в отделениях. Каждого в роддоме проверили на коронавирус.

Спустя две недели, 16 апреля, помещения роддома №16 продезинфицировали, а сегодня, 17 апреля, роддом возобновил прием пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодых мам отправили на карантин из-за коронавируса в роддоме на Тамбасова.