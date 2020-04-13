Молодых мам отправили на карантин из-за коронавируса в роддоме на Тамбасова

Выписка мам с детьми в родильном доме №10 на улице Тамбасова в Петербурге продолжится. Однако женщины будут обязаны соблюдать домашний карантин. Причиной этого стали коронавируса у одной из рожениц.

«Анализы на короновирус взяты у всех пациентов, которые остались в роддоме, а также у всего медперсонала», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Прием пациентов в роддоме временно приостановлен. Работа сможет возобновиться только после того, как станут известны результаты анализов роженицы.

Напомним, у одной из пациенток родильного дома №10 выявили симптомы COVID-19. Женщину на 37-й неделе беременности госпитализировали в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Роддом №10 стал вторым в городе закрытым на карантин. До этого ограничительные меры ввели в родильном доме №16. Причиной этого стало выявление коронавируса у женщины на 28-й неделе беременности.