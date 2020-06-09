В Ленобласти официально безработными числятся свыше 21 тыс. человек

За время пандемии коронавируса число официально безработных жителей Ленобласти выросло с 3,5 тыс, до 21 тыс. человек.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на первого зампредседателя областного комитета по труда и занятости населения Тимофея Котова, власти ожидают роста данного значения. По словам Котова, будет еще один всплеск из-за новых мер поддержки.

Он отметил, что сейчас темпы прироста безработных жителей Ленобласти составляют примерно 1,5-2 тыс. человек в неделю. За два с лишним месяца безработными признали 19 245 человек.

Котов добавил, что пока точно неизвестно, какого значения достигнет безработица в регионе, но «до сентября рынок труда у нас будет падать, а количество безработных будет расти».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин распорядился увеличить пособие по безработице.