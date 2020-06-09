На Петербург обрушился град размером с теннисный мячик

На Петербург обрушился град размером с теннисный мячик
Сегодняшний град в Петербурге. Фото: gazeta.spb

Вместе с 30-градусной жарой во вторник, 9 июня, в Северную столицу пришел невероятного размера град.

Петербуржцы рассказывают в социальных сетях, что сегодня с неба падали льдины размером с теннисный мячик, а то и с куриное яйцо. Вместе с градом на город обрушились сильнейший ливень и снег. Кроме того, в нескольких районах города сверкали молнии.

Град был настолько сильным, что смог пробить стекла в автомобилях. Некоторые жители Петербурга, попавшие под сегодняшний град, рассказывают, что от ударов градин на их теле оставались красные отметины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до четверга. Синоптик отмечет, что в городе чрезвычайно много асфальта и при этом мало ветра, поэтому жара ощущается особенно явственно.

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