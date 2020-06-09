Аномальная жара продержится в Петербурге до четверга

Аномальная жара продержится в Петербурге до четверга
Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

По прогнозам главного специалиста Гидрометцентра Александра Колесова, жара, пришедшая в Северную столицу с началом рабочей недели, продержится в городе до четверга.

При этом жаркая погода будет именно «жарой», температура воздуха может достигать +27…+29 градусов. В связи с этим, по мнению Колесова, для жителей Петербурга неделя станет нелегкой, передает 78.ru. Синоптик отмечет, что в городе чрезвычайно много асфальта и при этом мало ветра, поэтому жара ощущается особенно явственно.

Колесов также подчеркнул, что установившиеся температуры — ничуть не рекордные, даже +30 градусов можно не ждать. Уже через пару дней атмосферный фронт, отвечающий за непривычное петербуржцам тепло, сместится к востоку Ленинградской области, поэтому в городе станет прохладнее — до +22…+24 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 9 июня, петербуржцам обещают жару и +29 градусов.

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