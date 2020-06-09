Александр Беглов рассказал о жизни Петербурга после пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что, когда и как откроется в рамках первого этапа снятия ограничений.

Градоначальник сообщил в интервью ТАСС, что при первом этапе ограничений, который начался в городе 1 июня, власти разрешат открыться библиотекам, баням и парикмахерским.

Также петербуржцы смогут заниматься спортом на улице, а профессиональные спортсмены смогут тренироваться в специализированных помещениях, но только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, с Роспотребнадзором было согласовано возобновление работы мебельных магазинов вне торговых центров, фотоателье, а также оказание бытовых услуг. Салоны красоты пока останутся закрытыми.

Беглов добавил, что в скором времени на дороги города могут вернуться каршеринги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорость тестирования на коронавирус в Петербурге увеличилась.