Судорога могла стать причиной смерти утонувшего в пруду парка Героев-Пожарных подростка

В Петербурге из карьера парка Героев-Пожарных вытащили тело 12-летнего школьника, который утонул во время купания.

Как сообщает «Комсомольская правда», мальчик гулял там с друзьями, которые и обнаружили его пропажу. Они прыгали в воду, пытаясь найти приятеля. Их поиски не увенчались успехом и они позвали на помощь взрослых.

Корреспондент издания сообщает, что предварительной версией называют возникшую в ребенка судорогу, поскольку вода еще недостаточно прогрелась. Водолазы достали тело примерно в 18.20. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

По словам местного жителя, под водой в карьере находится термоклин — из-за того, что со дна бьют рудники, внизу вода ледяная.

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