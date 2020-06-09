В Купчинских карьерах ищут утопленника: собралась толпа зевак

Во Фрунзенском районе Северной столицы спасатели и реанимобиль прибыли к Купчинским карьерам, чтобы отыскать пропавшего мужчину, который решил искупаться в одном из самых небезопасных мест города.

О случившемся во вторник, 9 июня, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Инцидент произошел на углу улиц Бухарестской и Димитрова, во «всем известном карьере». За работой экстренных служб, судя по опубликованным фотографиям, также наблюдает толпа зевак, заинтересованных в поиске утопленника.

В комментариях объясняют, почему это место приобрело печальную славу: в районе карьера раньше был керамический завод, поэтому на дне можно найти множество опасных предметов — арматуры, бетонных плит и других следов предприятия. Купаться в карьере крайне небезопасно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятилетний петербуржец, пожаловавшийся на избиение, на самом деле свалился в канализационный люк и побоялся рассказать правду.