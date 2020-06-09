Детские и спортивные площадки в Петербурге откроют в июне

Детские и спортивные площадки в Петербурге откроют в июне
Детские площадки откроются для посещения до конца июня. Фото: pixabay.com

В Петербурге до конца июня ожидается начало второго этапа снятия коронавирусных ограничений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС, что сейчас городские власти готовятся к постепенном снятию ограничений, которые ранее были введены с целью препятствования распространению коронавируса.

По словам градоначальника, в рамках второго этапа снятия ограничений для петербуржцев будут открыты детские и спортивные площадки. Кроме того, допускается возможность, что в это же время будут открыты некоторые парки, соблюдающие меры безопасности.

Беглов добавил, что на втором этапе могут открыть музеи и зоопарки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов рассказал о жизни Петербурга после пандемии. При первом этапе ограничений, который начался в городе 1 июня, власти разрешат открыться библиотекам, баням и парикмахерским.

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